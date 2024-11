Filippo Turetta in aula per la terza udienza del processo | il pm chiede l’ergastolo per l’omicidio di Giulia Cecchettin

Leggi su Open.online

Condanna alper, questa la richiesta del pm di Venezia Andrea Petroni. Con una memoria scritta e in due ore e mezza di requisitoria – con il 23enne reo confesso deldell’ex fidanzatapresente inin Corte d’Assise – l’accusa ha ripercorso passo per passo tutta la cronologia dei fatti. Petroni si è soprattutto soffermato sul fatto che più volteabbia avuto la possibilità di raccontare la verità ma non lo abbia fatto. E che l’educazione con cui era stato cresciuto era completamente estranea all’idea di un tale delitto. Per il giovane, ha poi aggiunto, nonostante la richiesta di carcere a vita ci sarà la possibilità di un’attenuazione futura della pena.Supendono accuse gravissime: omicidio volontario aggravato dalla premeditazione, dalla crudeltà e dall’efferatezza, oltre a stalking, sequestro di persona, occultamento di cadavere e porto d’armi continuato.