Femminicidio Giulia Tramontano ergastolo ad Alessandro Impagnatiello

è stato condannato all’dalla Corte d’Assise di Milano. Il verdetto è stato emesso il 25 novembre, nella giornata internazionale contro la violenza sulle donne.è stato giudicato colpevole di aver ucciso la fidanzata, incinta di sette mesi, il 27 maggio 2023. L’ex barman aveva confessato il. Accogliendo le richieste della procura, la corte ha giudicato Impagniatiello colpevole di omicidio volontario pluriaggravato, interruzione di gravidanza non consensuale e occultamento di cadavere. Le richieste della procuraLa procura aveva chiesto per lui la condanna all’con 18 mesi di isolamento diurno. Il padre della donna si era augurato che fosse questa la sentenza. Il verdetto era previsto in arrivo intorno alle 12.