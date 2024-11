Bergamonews.it - Diachem: we embrace agriculture

Leggi su Bergamonews.it

, azienda italiana produttrice di agrofarmaci, agronutrienti e soluzioni per l’agricoltura biologica, ha lanciato giovedì 21 novembre a Interpoma 2024 il suo nuovo marchio.Nel nuovo brandconfluiscono le esperienze complementari di Chimiberg, specializzata in agrofarmaci, e Diagro, legata allo sviluppo di agronutrienti.“Oggi inizia una nuova era – ha spiegato Francesca Dubbini, Strategy & Planning Lead di Diache –; siamo un’azienda italiana, familiare, attiva da oltre 70 anni nella protezione delle colture, e io rappresento la quarta generazione. Con il rebranding abbiamo unificato i nostri marchi in. Una scelta identitaria basata su sei valori guida: persone, rispetto, evoluzione, dinamismo, cura e cultura del settore. Alla base di questa decisione c’è un approccio integrato in cui agrofarmaci e agronutrienti rappresentano la soluzione all’insegna della sostenibilità per la colture, che ci permette di unire la nostra anima produttiva all’anima commerciale.