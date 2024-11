Sport.quotidiano.net - Cura Caja Difesa e muscoli, la Fortitudo c’è

82 LIBERTAS LIVORNO 61 FLATS SERVICE : Fantinelli 10, Bolpin 17, Mian 11, Gabriel 27, Freeman 11, Panni, Giordano, Battistini 2, Menalo 4, Aradori ne, Ferrucci Morandi ne. All.. LIBERTAS LIVORNO: Hooker 10, Banks 16, Tozzi 4, Italiano 23, Fantoni, Buca 4, Bargnesi 1, Fratto, Allinei 3, Paoletti ne, Filloy ne. All. Andreazza. Arbitri: Caforio, Giunta, Picchi. Note: parziali 25-16, 42-33, 64-50. Tiri da due:15/28; Livorno 16/39. Tiri da tre: 15/36; 5/18. Tiri liberi: 7/11; 14/18. Rimbalzi: 33; 39. Latorna a sorridere battendo la Libertas Livorno e inizia con una vittoria il nuovo ciclo di Attilio. Le quattro sconfitte e la rivoluzione sono alle spalle. Con questo successo la Effe torna a guardare al futuro con due punti in più e rinnovato ottimismo.