Connessione in fibra fino a 100 giga | da Open Fiber la prima sperimentazione in Italia

Per lavolta insperimenta la velocità diina 100. Grazie al supporto di Nokia, l’aziendana testa una velocità record che può aprire la strada a nuove applicazioni e servizi innovativi.In partnership con Nokia,è il primo operatore wholesale only in Europa e il primo operatore di telecomunicazioni ina testare velocità record diinottica, arrivandoa 100 Gbps.L’azienda sta realizzando una rete inottica FTTH (to the Home) su scala nazionale, progettata per soddisfare le esigenze di provider di servizi, consumatori e imprese. Questa infrastruttura garantisce a tutti una rete moderna e capace di sostenere le tecnologie digitali del futuro. Con le tecnologie PON (Passive Optical Network) di nuova generazione sviluppate da Nokia,potrà offrire ai suoi clienti soluzioni flessibili e scalabili, in grado di adattarsi a ogni necessità: dalla gestione di applicazioni cloud e siti web ad alto traffico,alladi aziende che necessitano di banda ultra-larga per la trasmissione di dati.