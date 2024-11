Livornotoday.it - Cerambicide dal Collo rosso, scoperto focolaio a Rosignano Marittimo: cosa fare in caso di avvistamento

Leggi su Livornotoday.it

è stato coperto un nuovodidal. Si tratta di un insetto innocuo per l'uomo, ma altamente pericoloso per le piante come ciliegio, albicocco, pesco, susino, mandorlo. In questi casi l'attività di abbattimento delle piante è necessaria perché.