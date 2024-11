Secoloditalia.it - Cdm, non solo violenza sulle donne: sì al ddl per la valorizzazione del mare e fondi per le emergenze

Leggi su Secoloditalia.it

In circa 40 minuti la riunione del Consiglio dei ministri si conclude. Niente decreto Giustizia: almenoper il momento, con la discussione che aggiorna al prossimo Cdm la bozza di provvedimento che presenta in agenda nuove azioni disciplinari per i magistrati che prendono posizioni pubbliche su un argomento “di cui si occupano o di cui si occuperanno”, scrive il Giornale in riferimento a quanto sin qui accaduto e al di là di facili vaticini. Dalla riunione del governo Meloni che si è tenuta questo pomeriggio a Palazzo Chigi doveva infatti arrivare la norma su una nuova tipologia di illecito disciplinare per le toghe a causa delle «gravi ragioni di convenienza“, inglobata all’interno del cosiddetto dl cyber, che però, pur avendo trovato udienza, non è stato licenziato entro la serata di oggi.