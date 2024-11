Nerdpool.it - Beatles ’64: la recensione

Leggi su Nerdpool.it

Siamo nell’America del 1964 e John F. Kennedy è morto da un anno. Intanto i, all’apice della loro carriera, approdano in America per fare il loro primo tour americano partecipando a un evento che non solo segnerà l’inizio della “Beatlemania” negli Stati Uniti, ma cementò anche la band come icona della musica pop mondiale.La trama e il trailer di’64“’64, ” è un documentario prodotto da Martin Scorsese e diretto da David Tedeschi che celebra il trionfale arrivo deinegli Stati Uniti nel febbraio del 1964. Il documentario ci mostra i momenti salienti che attraversa la band britannica attraverso il suo primo tour americano, in particolare la partecipazione all’Ed Sullivan Show, e il primo concerto al Washington Coliseum. In questo documentario troviamo dei filmati d’archivio dell’epoca e nuove interviste con Paul McCartney e Ringo Starr, gli unici duerimasti in vita e ancora in attività.