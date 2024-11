Gaeta.it - Arrestato un 36enne accusato di tentato omicidio dopo una fuga spericolata a Roma

Le autorità dicontinuano a seguire casi complessi di criminalità, e un recente episodio ha portato all'arresto di undi origini rom, già noto alle forze dell'ordine. Il soggetto, privo di occupazione e con un passato di reati, è stato colpito da un'ordinanza di custodia cautelare emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di. Questa operazione è il frutto di un'indagine condotta dalla Polizia Locale e coordinata dalla Procura della Capitale, che ha accumulato prove schiaccianti contro l'individuo.Ladel 21 ottobreIl 21 ottobre scorso, un'azione congiunta delle forze dell'ordine ha seguito un episodio che si è rivelato drammatico. L'era uscito improvvisamente da un campo nomadi situato in via dei Gordiani, alla guida di un'auto senza copertura assicurativa.