Anteprima24.it - A Pontecagnano Faiano start al concorso di idee per giovani creativi

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: 3 minutiIl Comune di, con il forte impulso dell’Assessore alle Politicheli Dario Vaccaro, annuncia il lancio deldi“Literary & Social Hub”, parte del programma nazionale “in Biblioteca”. L’iniziativa è dedicata aunder 35 provenienti da tutta la regione, con un’attenzione a Neet, immigrati e donne, e li invita a presentare proposte innovative nei settori turistico, culturale e creativo, sia individualmente che in forma associata. L’obiettivo del progetto è ambizioso e ben delineato: ampliare l’offerta culturale del territorio attraverso il protagonismole per trasformare lein strumenti concreti di valorizzazione dei luoghi della cultura e a far emergere talento età delle nuove generazioni.