Notizie.com - 25 novembre 2024, il braccialetto elettronico è efficace? Storie di donne mai raccontate

Per questo 25ci siamo resi conto che c’è ancora molto da raccontare e da analizzare. Lo abbiamo fatto insieme a chi lotta ogni giorno.“C’è una certa latenza, da parte delle istituzioni. Nel caso del, abbiamo proprio dei tempi di reazione amministrativi che non possono essere annullati“. Così l’avvocata Ilaria Salamandra dello sportello Socio Donna di Roma.Ci siamo interrogati a lungo su come affrontare questo 25. Giorno dopo giorno sulle pagine del nostro magazine abbiamo raccontato di episodi terribili, di femminicidi, di giustizie e di ingiustizie, di violenze e di redenzioni, di denunce e di salvataggi.di consapevolezza: che sia della donna, che sia dell’uomo, che sia di tutto il costrutto sociale che continua ad osservare e che solo a volte interviene.