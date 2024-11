Romadailynews.it - Traffico Roma del 24-11-2024 ore 11:30

Luceverdedevo ben trovati dalla redazione e la circolazione si mantiene scorrevole sulle strade della capitale è in pieno svolgimento la gara podistica corri alla Garbatella i partecipanti saranno le strade storiche del quartiere chiusura aldurante il passaggio degli Atleti deviati bus di zona è piazza San Pietro Alle 12 Papa Francesco terrà la recita dell’angelus e la benedizione ai fedeli di venire in zona in Viale Vaticano sono possibili rallentamenti fino alle 17 nei pressi Musei Vaticani dove lo ricordiamo per ingresso domenicale gratuito è prevista la fluenza di migliaia di visitatori e stasera aal palazzo dello sport Hybrid la band torna in Italia per un concerto che si preannuncia imperdibile inizio il concerto è alle ore 21 nelle ore di afflusso e deflusso degli spettatori possibili chiusure difficoltà circolazione nei pressi del Piazzale Dello Sport trasporto ferroviario fiorentino di questa sera indetto uno sciopero nazionale del personale del gruppo FS Trenitalia Trenitalia Trenord i treni possono subire cancellazioni o variazioni per il taglio di queste date notizie di consultare il sito