Traffico Roma del 24-11-2024 ore 10 | 30

Luceverdedi nuovo Ben trovati dalla redazione la circolazione si mantiene scorrevole sulle strade della capitale è in pieno svolgimento o la gara podistica corri alla Garbatella i partecipanti ritirato le strade storiche del quartiere chiusure aldurante il passaggio dei partecipanti deviati i bus di zona è alle 11 in via Sicilia l’inaugurazione della nuova sede dell’ambasciata indiana e le questioni in zona in piazza San Pietro Alle 12 Papa Francesco terra recita dell’angelus e la benedizione Apostolica ai fedeli trasporto ferroviario fino alle 21 di questa sera indetto uno sciopero nazionale del personale del gruppo FS Trenitalia Trenitalia TPER e Trenord i treni possono subire cancellazioni o variazioni E questa sera i biancocelesti tornano in campo all’Olimpico per affrontare il Bologna è la tredicesima giornata di Serie A calcio d’inizio alle 20:45 per i dettagli di queste date notizie di consultare il sito