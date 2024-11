Cityrumors.it - Sciopero treni, giornata da incubo: disagi per i passeggeri

Chi sperava che la protesta potesse procurare pochi problemi si è dovuto ricredere. Non sono mancati i disservizi per i viaggiatoriLoera stato annunciato da tempo, ma la speranza era quella di avere meno disservizi possibili. In realtà non è stata assolutamente così. Non sono mancati, infatti,per ia causa dell’agitazione convocata dalle sigle sindacati per 24 ore.daper i(Ansa) – cityrumors.it Isi sono fermati alle 21 di ieri, sabato 24 novembre, fino allo stesso orario di domenica.talia e Ferrovie dello Stato hanno attivato tutti i servizi per garantire una sorta di aiuto alle persone arrivate in stazione e scoperto dello. Ma di certo possiamo dire che non sono mancati i disservizi e iper quanto riguarda le persone che dovevano partire per raggiungere la propria destinazione.