Gaeta.it - Recupero straordinario di un cane nel fiume Metauro a Terre Roveresche

Leggi su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter Unha vissuto un’avventura drammatica nel pomeriggio di ieri a, quando è accidentalmente caduto nelle acque del. Fortunatamente, l’intervento tempestivo dei vigili del fuoco ha permesso di riportarlo in salvo, restituendolo al suo legittimo proprietario. I dettagli dell’operazione mostrano non solo la professionalità degli operatori ma anche l’importanza della loro presenza sul territorio per situazioni simili.Intervento dei vigili del fuocoL’incidente è avvenuto intorno alle 16.30, con una chiamata d’emergenza che ha attivato due squadre di vigili del fuoco. Una proveniva dal distaccamento di Fano e l’altra dalla sede Centrale, pronte ad affrontare la situazione. L’intervento è stato organizzato rapidamente, evidenziando la preparazione e la prontezza del personale.