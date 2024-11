Quotidiano.net - Recensioni online, una su tre è falsa. Quanto vale il business dell’astroturfing

Roma, 24 novembre 2024 – A tutti sarà capitato almeno una volta di dare un occhio alle, prima di procedere all’acquisto di un prodotto, oppure di prenotare in un ristorante. Ebbene, persolitamente questa procedura sia utile, rivelando pregi e difetti di un oggetto o di un esercizio commerciale, è da tenere in considerazione un aspetto di non poco conto: circa 1/3 dellesono false.da capogiro Ilha raggiunto ormai cifre da capogiro: 152 miliardi di dollari. A rivelarlo è stato l’ultimo report ‘The State of FakeReview’ redatto daDit: circa un terzo dellesono finte, create ad hoc, non attendibili. Stando a sondaggi commerciali, oltre la metà delle persone, specie quando l’importo da spendere non è di pochi euro, si riservano di farlo filtrando un punteggio medio piuttosto altro per quel prodotto, ottenuto dal sito sulla scorta delledi precedenti acquirenti.