Ilgiorno.it - “Pavia per me è come New York”: Jhonny Puttini ricorda la sua prima volta sul ring di 17 anni fa

Leggi su Ilgiorno.it

, 24 novembre 2024 - "Per me èNew". È il ricordo didell'arbitro internazionale di wrestling, originario del Veronese, noto per aver portato per lain Italia un incontro per il titolo del mondo NWA, storica cintura per questa disciplina. Ha scelto una data particolare, il 24 novembre, per lasciare sulle sue pagine social il tributo alla città dalla quale è iniziato il suo percorso che lo ha portato in giro per il mondo. "Negli scorsi giorni guardando la serie sugli 883 - scrive- mi sono emozionato rivedendo, quella città dove il 24 novembre 2007 sono salito per lasu unad arbitrare un incontro di wrestling". Sono state dunque le belle immagini della città nelle riprese per la serie tv "Hanno ucciso l'uomo ragno - La vera storia degli 883" a risvegliare il ricordo di 17fa.