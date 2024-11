Ilfattoquotidiano.it - Netanyahu mette all’indice il quotidiano Haaretz e ritira la pubblicità: “Molti editoriali hanno danneggiato la legittimità dello Stato”

Che fosse indigesto al governo di Benjaminera noto da tempo. Ma adesso per ilisraeliano progressistaarrivano anche le sanzioni dell’esecutivo di Tel Aviv.ha infatti approvato la proposta per tagliare i legami con il giornale ere la.È lo stessoa renderlo noto con un articolo: “L’esecutivo israeliano ha approvato oggi una proposta del ministro delle Comunicazioni, Shlomo Karhi, che impone a qualsiasi ente finanziato dal governo di astenersi dal comunicare cono dal pubblicare annunci pubblicitari sul giornale”, si legge.Il motivo? “La decisione, secondo la spiegazione del governo, è una reazione a ‘cheladi Israele e il suo diritto all’autodifesa, e in particolare alle osservazioni fatte a Londra dall’editore, Amos Schocken, che sostengono il terrorismo e chiedono di imporre sanzioni al governo'”, fa sapere il