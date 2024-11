Ilnapolista.it - Milan-Juve è una partita orribile, mancano intensità, la fantasia, il coraggio (CorSera)

è una. Lo scrive il Corriere della Sera con Alessandro Bocci. Non c’è altro modo per commentare o descrivere lache ieri pomeriggio si è giocata a San Siro. Tra Fonseca e Thiago Motta vince la noia, la paura di perdere. Ne esce uno 0-0 dove non succede niente di niente.Leggi anche:ntus, qualescudetto: è sfida per non buttare la stagione nel water (Ziliani ha ragionissima)Innon succede niente di niente. Nessuno ci provaScrive Bocci:È una, senza anima.l’, la, il. Manca la voglia di provarci, che fa arrabbiare iisti sugli spalti e induce Fonseca a riflessioni critiche. Per una volta il suodà l’impressione di essere compatto, ma lo fa a scapito della fase d’attacco.