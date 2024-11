Napolipiu.com - “Mercenari dell’informazione”: Alvino esplode dopo Napoli-Roma

Il giornalista risponde alle critiche sull’arbitraggio e alle parole di Ranieri. La verità sul caso Lukaku. La vittoria delsullaaccende le polemiche. Al centro della discussione un presunto mancato secondo giallo per Lukaku, con Claudio Ranieri che nel post partita ha lanciato una frecciatina: “Stasera i nostri subito ammoniti; mentre quelli delinvece no. Meglio star zitti: altrimenti dicono ‘ha perso e si lamenta.'”.Una polemica che ha fatto infuriare Carlo. Il giornalista napoletano, attraverso il proprio profilo X, ha risposto duramente alle critiche: “Parlare di espulsione per Lukaku è solo una subdola operazione di mistificazione della verità, portata avanti dal solito esercito di”.L’accusa diè diretta: “L’obiettivo è tirare dentro ilnell’elenco dei club aiutati dagli arbitri.