Ilgiorno.it - Max Pezzali, sì alla benemerenza a Mauro Repetto: “Gli darei anche un Grammy”. E Cecchetto che dice?

Leggi su Ilgiorno.it

I sogni degli adolescenti che si affacciano all’età adulta. L’uomo ragno che gli 883 cantavano negli anni ‘90 raccontando che era stato ucciso, rappresenta proprio questo. Oggiche insieme a Maxha fondato la band, sta portando in giro uno spettacolo intitolato “ricerca dell’uomo ragno” perché continua a inseguire i suoi sogni. Tra questi forse non rientra ladi San Siro che il Comune di Pavia vuole consegnargli, ma proprio su quel riconoscimento è esploso un caso. Prima ancora che la candidatura dell’attore e cantante venisse depositata, i legali ditramite una lettera avevano “caldamente consigliato” al sindaco Michele Lissia di non premiarlo perché “dopo un brevissimo periodoha preso una strada diversa e gli 883 altro non erano che il solo Max”.