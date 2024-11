Maresca si gode il felice ritorno all’ex club

Leggi su Justcalcio.com

Il Chelsea ha continuato il suo ottimo inizio di stagione in Premier League con un 2-1 sul Leicester mentre l'allenatore dei Blues Enzo ha goduto di un nel che ha guidato alla promozione la scorsa stagione. Nicolas Jackson ed Enzo Fernandez hanno trovato la rete al King Power Stadium per gli ospiti in una partita che hanno ampiamente dominato. Il sostituto Jordan Ayew ne ha tirato indietro uno dal dischetto nei tempi di recupero del secondo tempo, ma si è rivelato troppo poco e troppo tardi per la squadra di Steve Cooper. Il risultato mantiene la squadra al terzo posto e alle calcagna del Manchester City al secondo posto. Il miserabile periodo di forma del Leicester – senza vittorie in cinque partite in tutte le competizioni – continua.