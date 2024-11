Liberoquotidiano.it - M5s: Appendino, 'si apre fase nuova, tiriamo fuori orgoglio'

Leggi su Liberoquotidiano.it

Roma, 24 nov (Adnkronos) - "Sono stati due giorni di partecipazione e confronto con al centro i nostri iscritti. Una comunità che ha deciso la traiettoria del suo futuro. Ma questo confronto deve rappresentare una tappa: da domani dobbiamo rimboccarci le maniche tutti insieme per ridare al Movimento 5 stelle quell'identità forte fondamentale per tornare protagonisti". Lo scrive su Facebook la deputata e vicepresidente del M5S Chiara."Ci siamo parlati, ci siamo confrontati e abbiamo ascoltato tanti interventi stimolanti, come quello di Sahra Wagenknecht, che ci devono far riflettere su come tornare a parlare a chi non crede più nello Stato e si sente ai margini. E questa è una questione cruciale per il futuro del nostro Movimento e del Paese. Parliamo a chi non riesce a curarsi, ai giovani che non vengono coinvolti, a chi si spacca la schiena e non arriva a fine mese", prosegue.