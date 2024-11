Sport.quotidiano.net - L’appuntamento. Le benemerenze sportive assegnate dal Coni. In Comune sfilano i grandi campioni pisani

Leggi su Sport.quotidiano.net

All’interno della prestigiosa cornice della Sala delle Baleari si è tenuta la consegna delledalper l’anno sportivo 2022 e i riconoscimenti Ansmes. A Pisa sono arrivate, per varie discipline, ben quattordici onorificenze, tra cui una Stella d’oro per dirigenti sportivi, assegnata al dirigente Fick Moretti Gabriele. Alla consegna vi erano Simone Cardullo, PresidenteToscana e Giacomo Gozzini, DelegatoPisa: "Siamo fieri degli sportiviche oggi vedono riconosciuto il loro impegno e i lororisultati". Per ilha partecipato l’assessore allo Sport Frida Scarpa: "Pisa si conferma una realtà importante nel mondo dello sport, sono molto felice per l’oro e per tutti gli altri riconoscimenti - dichiara Scarpa -. A tutti le mie congratulazioni e la mia stima più profonda".