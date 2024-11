Isaechia.it - La Talpa, sfogo social di un concorrente dopo la chiusura anticipata per flop: “Mi da fastidio quando…”

Come annunciato da Adnkronos (QUI il comunicato), la nuova edizione de La, il reality show di Canale 5 condotto da Diletta Leotta, andrà incontro alla.La quarta puntata de La, storicamente condotto da Paola Perego e tornato16 anni in onda sotto la conduzione della Leotta, ingloberà anche le ultime due. Il prossimo lunedì, 25 novembre, verrà dunque trasmesso il gran finale che racchiuderà quarta, quinta e sesta puntata. Il motivo sarebbe da ricondurre ai bassi ascolti registrati dal reality show che, in occasione della terza puntata, ha raccolto solo il 10.6% di share (QUI i dati Auditel). Sul ‘’ del reality si è molto discusso ed alcuni hanno imputato il calo di ascolti alla scelta di far condurre Laal volto di DAZN.Alla luce delle suddette critiche, ilGilles Rocca ha detto la sua attraverso un video/pubblicato su Instagram.