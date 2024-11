Ilfattoquotidiano.it - “I ragazzi hanno bisogno di parlare di violenza in spazi dove si sentono sicuri”: la campagna che dà voce agli adolescenti

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

“Non ti calcola? Calcola di mollarlo”. “Bro il fiato sul collo giusto se è del ventilatore”. “Non restare in silenzio, non stai impazzendo”. Sono alcune delle frasi della“Oltre la punta dell’iceberg”, promossa dalle associazioni Scosse e Fotografi senza Frontiere, che ha coinvolto il Liceo Seneca, l’I.P.S.S.E.O.A. Vespucci e i Centri di aggregazione giovanile (CAG) Matemù, Batti il Tuo Tempo Evolution, Scholè e B-Side. Un progetto nato per sensibilizzare i giovani sulladi genere, sia visibile che invisibile, attraverso un percorso partecipativo che ha visto protagonistie ragazze dai 14 ai 18 anni.Elena Fierli, responsabile del progetto, spiega al ilfattoquotidiano.it : “Lanasce dall’idea di raccontare quel tipo diinvisibile e sommersa che sta sotto la punta dell’iceberg.