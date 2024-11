Metropolitanmagazine.it - Gli ordini Inditex viaggeranno in aereo dall’India, paese di produzione, per ridurre i ritardi sulle consegne

I pacchi di Zara o di Bershka che ci vediamo recapitare arriveranno comodamente (si fa per dire) in. O almeno, questa è l’informazione in possesso: pare infatti cheabbia deciso di aumentare significativamente l’utilizzo del trasportoper consegnare il materiale dai suoi laboratori in India alle sedi logistiche spagnole. Il gruppo, che comprende marchi di fast fashion come appunto Zara, ha preso questa decisione dopo le modifiche al trasporto marittimo dovute alla crisi del Mar Rosso. Ma questo fa bene all’ambiente? Rispondiamo subito: no.trasporterà la merceine non più solo via mareLa decisione di aumentare il trasportoaumenta ovviamente di conseguenza anche le emissioni. Il gruppo ha affermato che la metà dei suoi fornitori si trova in nazioni vicine al suo mercato principale, l’Europa.