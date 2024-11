Cultweb.it - Ghostbusters: Legacy, come finisce la pellicola del 2021 con protagonista Finn Wolfhard

si conclude con Winston Zeddemore, diventato nel frattempo un ricco imprenditore, riportare la restaurata Cadillac Ecto-1 degli Acchiappafantasmi alla caserma abbandonata di New York. Contemporaneamente nel seminterrato si accende una luce rossa sull’unità di contenimento ectonumerico.Summerville, Oklahoma. Dopo essere riuscito a catturare un essere soprannaturale nella miniera dell’occultista Ivo Shandor (J.K. Simmons), l’Acchiappafantasmi Egon Spengler (Harold Ramis) viene attaccato nella propria fattoria da una creatura sconosciuta, subendo un infarto. In seguito alla sua morte, la figlia Callie (Carrie Coon) ne eredita la dimora, pur ritrovandosi in serie difficoltà economiche. Si trasferisce insieme ai suoi figli Trevor () e Phoebe (Mckenna Grace) e scopre che la fattoria stessa è infestata dai fantasmi.