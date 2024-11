Ilprimatonazionale.it - Ecco la Kings League, il calcio (degli influencer) di cui non avevamo bisogno

Roma, 24 nov – Immaginatevi Fedez in società con Luciano Moggi. Oppure Er Faina che si confronta “istituzionalmente” con Zlatan Ibrahimovic. No, non siamo dentro un improbabile trama del teatro dell’assurdo. Ma se pensavate che con Campioni il pallone italiano avesse toccato il fondo del trash già ad inizio millennio, vi sbagliavate di grosso.servita anche nel nostro paese la. Ovvero il campionato di(a sette) di cui nonassolutamente. Circo o format di successo?L’idea, per chi non la conoscesse, arriva dalla Spagna. Concepito un paio d’anni fa dall’ex difensore del Barcellona Gerard Piqué con la collaborazione dello steamer (nuova figura professionale legata all’intrattenimento virtuale) Ibai Llamos questo “rivoluzionario” – a dettaorganizzatori, le virgolette sono d’obbligo – torneo è stato prontamente bollato dal presidente della Liga iberica alla stregua di un circo.