Spazionapoli.it - È polemica prima di Napoli-Roma: tifosi stufi, tirato in ballo anche Conte

A poche ore dalla super sfida del Diego Armando Maradona si innalza l’ennesimo polverone sulla classe arbitrale,infuriati.Ultime ore di attesa per il, la sfida interna allaè alle porte. La formazione guidata da Antonioritornerà al Diego Armando Maradona in seguito alla batosta incassata dall’Atalanta, nel tentativo di invertire immediatamente il trend. In casa azzurra si attendono le scelte di formazione del tecnico salentino, chiamato a risolvere diversittaggi. Intanto, negli ultimissimi minuti si sta scatenando una ferocenei confronti della classe arbitrale: l’ennesima decisione desta sospetti e fa infuriare i, coinvoltoil tecnico partenopeo.Serie A, Sozza nell’occhio del ciclone: rigore dubbio e polemicheLa domenica di Serie A che regalerà il big match trasi è aperta con non poche critiche.