Lanazione.it - Cade da un’altezza di dieci metri. Giovane in prognosi riservata

Leggi su Lanazione.it

Un volo nel vuoto diavvolto nel mistero, che per il momento non sembra avere avuto un tragico epilogo. È successo nella mattinata di ieri a Piancastagnaio nel giardino panoramico della Liccia accanto all’ascensore inclinato del minatore. Protagonista dell’episodio un venticinquenne di nazionalità polacca, residente ad Abbadia San Salvatore. Il ragazzo è il fratello minore di un personaggio residente sull’Amiata e già noto alle forze dell’ordine di Abbadi San Salvatore, in quanto è stato espulso diverse volte dall’Italia e in più occasioni è rientrato illegalmente. L’ultimo arresto risale allo scorso 1 novembre a Piancastagnaio durante la festa del Crastatone. Il tragico volo, come dicevamo, è avvenuto verso le undici del mattino. Il terreno scosceso della Liccia è protetta da ringhiere di ferro fatte mettere appositamente dall’amministrazione comunale per garantire la sicurezza delle persone.