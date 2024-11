Thesocialpost.it - “Bomba nucleare? Putin non bluffa”. L’analisi dell’esperto: “Cosa rischia l’Europa”

Le minacce nucleari dinei confronti del? “Esiste un rischio chiaro e tangibile che la Russia non stia affattondo. Attualmente, i russi stanno ottenendo successi sul campo di battaglia e quindi non hanno necessità di ricorrere all’uso di armamenti nucleari. Tuttavia, è importante notare cheha recentemente firmato una nuova dottrinae, di recente, i russi hanno compiuto un passo significativo lanciando un missile ipersonico dotato di testate convenzionali. Spero di sbagliarmi, ma nel mio ruolo di analista faccio una distinzione tra le mie speranze e la realtà dei fatti”, ha dichiarato Andrea Margelletti, analista e presidente del Centro Studi Internazionali, in un’intervista a QN.“Tra tre anni, un conflitto con la Russia potrebbe diventare inevitabile” “Se la Russia dovesse utilizzare un’arma, ciò potrebbe comportare un immediato coinvolgimento di alcune nazioni europee nella difesa dell’Ucraina.