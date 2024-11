Lanazione.it - Becattini sogna l’impresa

Leggi su Lanazione.it

Faccia a faccia con la capolista. Trasferta delicata per il Terranuova Traiana, che oggi incrocerà il Livorno di Paolo Indiani, primo in classifica e candidato alla promozione in serie C. Dopo il tracollo di Seravezza, Sacconi e soci domenica scorsa hanno pareggiato in rimonta con l’Orvietana, ottenendo un punto non scontato. "Era ciò che ci aspettavamo - ha detto l’allenatore in seconda del Terranuova, Andrea Meniconi - Domenica scorsa c’è stata una bella reazione dopo una dura sconfitta come quella di Seravezza". Adesso il gruppo deve mantenere lucidità e carattere per concludere al meglio il girone di andata. Nelle sfide come quella di oggi contro un grande blasone i terranuovesi hanno dimostrato di saperci fare. "C’è da dire ben poco ai ragazzi sull’importanza della partita e sull’avversario di primissimo ordine, una compagine storica - ha sottolineato il vice di- I numeri ci dicono che quando giochiamo al Matteini facciamo meglio, però dobbiamo dare continuità al lavoro che stiamo facendo.