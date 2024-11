Sport.quotidiano.net - Basket, la Pielle trionfa contro Salerno

Livorno, 24 novembre 2024 – Unaconvincentein casae dimentica l’amara trasferta di Caserta. Il PalaMacchia festeggia dopo una prestazione ottima in difesa e buona in attacco, dove il talento di Bonacini e Venucci ha fatto la differenza. La partita rimane in equilibrio fino a metà terzo quarto quando i biancoazzurri toccano per la prima volta il +10 senza mai voltarsi indietro. I campani non lasciano mai scappare definitivamente i padroni di casa ma non riescono mai a farsi sotto, lariesce così a gestire con tranquillità e chiude la partita sul 77-63. Top scorer della serata Davide Bonacini autore di 18 punti, ben sostenuto da Venucci con 15. Bella prova dei lunghi con Paesano, Donzelli e Vedovato in doppia cifra e ben presenti a rimbalzo (20 in tre).