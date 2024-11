Superguidatv.it - Ballando con le Stelle 2024, chi sono gli eliminati della nona puntata del 23 novembre? La classifica delle coppie

E’ da poco calato il sipario sulladicon le, il dance show di successo condotto da Milly Carlucci in prima serata su Rai1. Unaricca di colpi di scena, scontri e confronti tra concorrenti e giuria. Ecco cosa è successo e chiglidi questacon le, il raccontoUnaricca di colpi di scena e scontri, quella andata in onda questa sera su Rai 1 durante laserata dello showcon le. Lainizia con lo spareggio programmato in chiusurascorsae che ha visto l’eliminazione di Sonia Bruganelli l’eliminazione di Sonia Bruganelli.Assegnazione del tesorettoAlberto Matano assegna il tesoretto a Pellegrini, Rossella Erra a Nargi. Allo spareggio vanno Tommaso Marini, Massimilino Ossini e Francesco Paolantoni.