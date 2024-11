Lanazione.it - Addio a Latini, ambasciatore della tradizione fiorentina. Chi era Torello, il ristoratore amato da tutti

Leggi su Lanazione.it

Firenze, 24 novembre 2024 – Ristorazionein lutto per la morte, all'età di 73 anni, di, storico patron dell'omonima trattoria di via de' Palchetti, nel centro storico. Molto conosciuto in città, la sua antica fiaschetteria Il, rinomata per la bistecca, era nelle guide di tutto il mondo e meta di tanti fiorentini e turisti. Tra i suoi ospitiha annoverato negli anni numerosi vip e anche l'ex presidente degli Stati Uniti Bill Clinton. Lutto a Firenze: è morto, il sovranobistecca Era figlio d'arte: la fiaschetteria fu fondata, infatti, nel 1914 dal babbo, Narciso, che poi l'ha gestita assieme alla moglie cuoca Maria. Anche il fratello di, Giovanni (scomparso nel 2022), era. Le accoglienti sale del palazzo Rucellai, dove pendono dai soffitti decine di grandi e ottimi prosciutti, sono state il regno incontrastato di, dove la cucinaviene proposta in dosi copiose e con sapori decisi, come si usava un tempo.