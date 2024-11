Ilrestodelcarlino.it - Acque agitate in casa Pd

Archiviate le Regionali con un successo netto anche a Bologna, il Pd, sotto le Due Torri, è tornato a discutere e a dividersi, anche se per il momento soprattutto sotto traccia. Possibile, dopo che de Pascale ha trionfato anche qui? Possibile - perché in politica i numeri sono sempre interpretabili pro domo propria, a seconda di necessità e convenienze - e soprattutto preoccupante, perché sintomo di divisioni interne che affondano le radici in periodi più lontani rispetto alla campagna per le ultime Regionali, e nello specifico nelle amministrative prima, e nei ballottaggi poi, dello scorso giugno. Il segnale non è certo incoraggiante in vista delle Comunali per il capoluogo, sia per il sindaco Matteo Lepore (tra i vincitori di queste elezioni, se l'obiettivo di tanti era dargli una netta spallata in termini di consenso) sia per la segretaria Federica Mazzoni, che dopo la sconfitta a Pianoro e Castel Maggiore avevano dovuto puntellare la segreteria aprendo alla nomina di Alberto Aitini come vicesegretario (in tandem con Matteo Meogrossi).