Tvzap.it - “The voice kids”, la storia di Aurora fa piangere il pubblico (VIDEO)

News TV. “The”, ladifail. Nella seconda puntata dello show di Rai 1 dedicato alla scoperta di giovanissimi talenti canori, una delle concorrenti ha commosso i presenti fino alle lacrime. La voce di, solo 11enne, ha toccato le corde più profonde dei coach e delraccontando di un periodo doloroso vissuto in prima persona. L’interpretazione del brano è stata infatti una dedica speciale a una persona importante come lei stessa ha raccontato. (.)Leggi anche: “The”, Maria Sofia vola in finale: la reazione di Antonella Clerici ()Leggi anche: Ballando con le stelle, “E’ nato un amore”: la rivelazione sull’allieva e il maestro“The”, una seconda puntata emozionanteIeri sera, venerdì 22 novembre, è andata in onda la seconda puntata del programma Rai “The” ancora dedicata alle blind auditions.