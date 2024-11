Sophie Codegoni sull’arresto di Alessandro Basciano | Ho sperato che cambiasse Replica l’avvocato | Ucciso dalla stampa

Leggi su Dayitalianews.com

Ha fatto molto rumore l’arresto di, influencer e volto noto della tv, accusato di stalkingsua ex compagna. L’ex tronista di “Uomini e Donne” in una lunga Storia su Instagram ha espresso i suoi sentimenti, senza però addentrarsi più di tanto nelle motivazioni che hanno portato all’arresto dell’ex compagno.Le parole di: “Ho dovuto proteggere me e mia figlia”Nella Storia su Instagram laha spiegato che non ha potuto fare diversamente, sperando a lungo in un cambiamento che non è mai arrivato. “Ho dovuto proteggere me, nostra figlia e le persone che amo” – ha scritto e, pur non nominandolo mai, sembra evidente che il riferimento era proprio ad, con il quale ha anche una figlia, Celine Blue.Ha scritto di non sentirsi una donna coraggiosa, ma solo una madre che ha fatto ciò che riteneva necessario, convinta di aver fatto la cosa giusta poiché ha messo al primo posto la sua famiglia.