Quotidiano.net - Scott Bessent, chi è il miliardario scelto da Trump per guidare il Tesoro e perché non piace a Musk

Leggi su Quotidiano.net

Roma, 23 novembre 2024 – Il presidente eletto Donaldaccelera sulle nomine per chiudere la sua squadra prima di entrare, da lunedì, nella settimana del Thanksgiving. Arriva così anche l’incarico più atteso e delicato: quello del nuovo segretario al. Perun'agenda economica che dovrebbe essere costruita attorno all'aumento dei dazi e al taglio delle tasse, il tycoon ha, 62 anni, manager di hedge funde fondatore del fondo Key Square Management, che alla fine del 2023 aveva asset per un valore di circa 600 milioni di dollari. (FILES), head of Key Square Group and former chief investment officer of Soros Fund Management, attends the second day of the annual Allen & Company Sun Valley Conference, July 12, 2017 in Sun Valley, Idaho.