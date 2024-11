Bubinoblog - ROBERTA VALENTE, NOTAIO IN SORRENTO: LA NUOVA SERIE DI RAI1. TRAMA, CAST, CURIOSITÀ

Sono iniziate le riprese delladiin”, in onda nel 2025 tra casi di puntata e vicende personali nella cornice della costiera sorrentina.Per la regia di Vincenzo Pirozzi, la produzione in quattro serate di Rai Fiction e Rodeo Drive vede come protagonisti Maria Vera Ratti, Alessio Lapice, Flavia Gatti, Erasmo Genzini e con la partecipazione di Sebastiano Somma nel ruolo di Capasanta.Per, notaia precisa e pianificatrice, la vita è sempre stata un’equazione senza incognite. La “notaia più giovane d’Italia” arriva nell’incantevole cornice di, tra limoneti profumati, paesini caratteristici e scorci mozzafiato. Qui inizia la storia.Avrà modo di misurarsi con unadi casi notarili molto particolari. Unadi scoperte legate al proprio passato metteranno in discussione le sue certezze.