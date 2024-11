Tvplay.it - Ribaltone Chiesa: colpo di scena Inter

Federicocontinua a far discutere nella sua stagione al Liverpool, e le sirene che lo vorrebbero altrove non si placano: ecco le novità per l’.Resta in bilico il futuro di Federico, che domani spera di trovare finalmente un po’ di spazio in Premier League con la maglia del Liverpool. Domenica alle 15.00 i Reds scendono in campo in casa del Southampton con l’obiettivo di difendere il primo posto in classifica. Ma per l’attaccante italiano non è detto che possa esserci un’occasione:conta appena 18 minuti nel campionato inglese, più uno in Champions League e 59 in Coppa di Lega.di. (LaPresse) TvPlay.itTroppo poco per quello che, dopo gli Europei del 2021, era considerato uno dei maggiori talenti offensivi del calcio europeo. Gli infortuni e le incomprensioni tattiche patite alla Juventus hanno allontanatodalla forma migliore, e fin qui la sua avventura al Liverpool non sta andando come sperato.