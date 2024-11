Game-experience.it - PlayStation Store, partono le offerte del Black Friday 2024 con tanti giochi PS5 e PS4 in offerta

Sony Interactive Entertainment ha dato il via alledelsu, aggiungendo sullodigitaleinper PS4 e PS5.Il colosso giapponese ha quindi reso disponibili lesullodigitale dinella giornata di ieri, scontando il prezzo di alcunifino al 70% per tutta la durata di questa nuova tornata di sconto, attiva dal 22 Novembre fino al 2 Dicembre.Il primo nuovo gioco in sconto è Star Wars Outlaws, con un prezzo di 59,99 euro invece degli originali 79,99 euro, con uno sconto di conseguenza del 25%. Inoltre anche gli appassionati del calcio possono accedere ad un’interessante, acquistando EA Sports FC 25 sual prezzo di 39,99 euro invece di 79,99 euro per la doppia versione per PS4 e PS5.