Lanazione.it - Pescia-Oasilido anticipo di lusso. Follonica per il Blu

Leggi su Lanazione.it

Sabato di grande volley per le nostre squadre di serie C femminile. Tre le formazioni che giocheranno in casa: la capolista solitaria Pallavolo Delfinoospiterà, dalle 21 alla palestra delle scuole elementari, l’Infinity; allo stesso orario al PalaMelo di Quarrata, Blu Volley–Pallavolo. Dalle 18 alla Martin Luther King di Bottegone, il derby fra Progetto Volley e Volley Aglianese. Infine, trasferta impegnativa per il Montebianco Volley Pieve a Nievole, che dalle 21 sarà di scena al palasport Buttini di Villafranca in Lunigiana per vedersela con il Volley Team Lunigiana.a punteggio pieno, 21 punti, la rivale di Camaiore settima in classifica a 10. Blu Volley privo delle infortunate Foggi e Lelli e attardato in graduatoria (è dodicesimo a quota 6) contro uninsidioso, quinto a 12.