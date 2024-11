Rompipallone.it - Parma-Atalanta, difesa in emergenza: il piano di Gasperini

Ultimo aggiornamento 23 Novembre 2024 9:36 di redazionepuò valere il sorpasso in vetta, per questo è riportato ilditenendo in considerazione l’in. Dopo la pausa Nazionali torna finalmente il campionato. Per la tredicesima giornata di Serie A andranno in scena partite importanti per la testa della classifica. Infatti, in programma per oggi sia l’Inter che l’cercano il sorpasso per la vetta. L’Inter sfiderà il Verona in casa alle ore 15.00, mentre l’giocherà contro ilalle ore 20.45. Domani, invece, il Napoli ospiterà al Maradona la nuova Roma di Ranieri alle ore 18.00.Ma non solo, questo pomeriggio andrà in scena a San Siro anche la partita tra Milan e Juventus. Il risultato di queste partite può cambiare la classifica per questa giornata, nonostante, il campionato sia ancora tanto lungo e tutto può succedere.