L’insetto Gregor Samsa? Non si può far vedere nemmeno da lontano

Kafka non voleva assolutamente che il suo insetto venisse disegnato. Se ne è discusso all’infinito, si direbbe però che la sua motivazione fosse piuttosto semplice. “immondo” doveva essere immaginato, non visto. La copertina disegnata avrebbe ridotto a una la figura del, invece delle innumerevoli che lettrici e lettori avrebbero intravisto. Kafka aveva scritto allarmato al dottor Meyer, responsabile delle edizioni di Kurt Wolff: “Egregio signore! Lei mi ha scritto che Ottomar Starke disegnerà un frontespizio per ‘La metamorfosi’. Ne ho provato un piccolo spavento. Siccome Starke fa delle effettive illustrazioni, mi è passato per la mente che voglia disegnarestesso. Questo no, per carità, no! Non vorrei limitare l’ambito della sua competenza, ma rivolgere soltanto una preghiera sulla base della mia ovviamente migliore conoscenza del racconto.