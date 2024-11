Thesocialpost.it - Italia, incendio devastante: nube tossica, allarme sanitario

Un graveè scoppiato alle 8:30 di questa mattina nella zona industriale di Brindisi, presso l’azienda Tmm Cannone Demolizioni, specializzata nel trattamento e smaltimento di rifiuti. Una densa colonna di fumo nero si è alzata, visibile a chilometri di distanza, generando preoccupazione tra i residenti. Vigili del fuoco e autorità locali sono intervenuti prontamente per affrontare l’emergenza, ma l’entità dell’ha richiesto l’intervento di squadre provenienti da più province.Mobilitazione straordinariaDal Comando provinciale di Brindisi sono state inviate le prime squadre di pompieri, ma ben presto è stato evidente che non sarebbero bastate. Sono stati richiesti rinforzi dai distaccamenti di Ostuni, Francavilla Fontana, e successivamente da Bari, Taranto e Lecce. In totale, sono stati impegnati 29 vigili del fuoco e 11 mezzi, un dispiegamento imponente per contrastare undi vaste proporzioni che ha coinvolto circa un ettaro di terreno all’interno di un’area aziendale di due ettari e mezzo.