Agi.it - Il terremoto che 44 anni fa sconvolse l'Irpinia. In un video dei Vigili del Fuoco la devastazione di una terra

AGI - Il 23 novembre del 1980 l'fu devastata da un violentoche colpì anche la Campania centrale e la Basilicata centro-settentrionale. Di magnitudo 6.9 (l'equivalente del nono grado della scala Mercalli) il sisma con epicentro tra i comuni di Teora, Castelnuovo di Conza e Conza della Campania, causò poco meno di 3.000 vittime e quasi 9.000 feriti. Gli sfollati furono circa 280 000 sfollati. "Oggi insieme al collega Nello Musumeci - fa sapere il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi - sarò a Sant'Angelo dei Lombardi, in provincia di Avellino, per portare la vicinanza del Governo a tutta la comunità dell'ancora segnata nel cuore dall'indelebile ferita provocata dalche 44fa colpì questo straordinario territorio. Un tragico giorno in cui migliaia di persone persero la vita.