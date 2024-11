Sport.quotidiano.net - Garbin, che partita la vita. "Ho lottato con speranza anche per le mie ragazze. Ogni giorno al massimo»

Non ci sono punti, ma alla fine "laè sempre una" dove non si gioca, "si combatte" come fa un tennista colpo dopo colpo con la maglia azzurra. Tathianaè una gran persona. Basta parlarci un paio di volte per capire come abbia portato la nazonale fino alla vittoria della Billie Jean King Cup nell’anno più difficile della sua, quello della malattia. Tathiana, nel 2023 le è stato diagnosticato un raro tumore addominale, lo pseudomixoma peritonei, e durante la premiazione – con la Coppa solo sfiorata –, lo ha raccontato al mondo. Poi un anno fra campo e ospedali. Si sente di averla vinta quella? "La battaglia purtroppo non si vince, si combatte. Sarebbe ingiusto dirlo nei confronti di chi non ci è riuscito, ma quello che conta è mettercela tutta, quella è l’unica strada.