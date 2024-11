Tvpertutti.it - Federica Panicucci lascia Mattino 5, rivoluzione a Pomeriggio 5: retroscena

Le vacanze natalizie 2024 si avvicinano e, come da tradizione, i palinsesti televisivi si preparano a subire importanti variazioni. Tra i volti di punta di Mediaset che si prendono una pausa troviamoe Myrta Merlino, entrambe protagoniste di una breve uscita di scena durante il periodo delle strenne.5 News momentaneamente per le festività natalizie. A partire dalla metà di dicembre e fino all'Epifania, ildi Canale 5 sarà gestito in solitaria da Francesco Vecchi, che già condivide quotidianamente la conduzione del contenitore deldella rete con la. Questa pausa non è una novità per la conduttrice, che tornerà regolarmente al timone della trasmissione una volta terminate le festività. TVperTutti.it apprende da fonti interne Mediaset, inoltre, che4 sarà sospeso su Rete 4 per tutto il periodo natalizio.